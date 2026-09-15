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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батт о проблемах «МЮ» с составом: «Может получиться так, что Кэррик не протянет до следующего трансферного окна и скажет: «Я уволен, а вы даже не дали мне инструменты для работы»

Никки Батт считает, что Майкл Кэррик может не доработать до января из-за не самой удачной трансферной кампании «Манчестер Юнайтед».

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