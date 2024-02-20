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Китайский кинорынок достиг нового максимума во время Весеннего фестиваля

Китайский кинорынок достиг нового максимума во время Весеннего фестиваля

Китайский кинорынок: Весенний фестиваль завершился на воодушевляющей ноте для китайского кинорынка в этом году, побив несколько предыдущих рекордов и став самым кассовым праздником китайского Нового года в истории отечественного кино.

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