Китайский кинорынок достиг нового максимума во время Весеннего фестиваля

Китайский кинорынок: Весенний фестиваль завершился на воодушевляющей ноте для китайского кинорынка в этом году, побив несколько предыдущих рекордов и став самым кассовым праздником китайского Нового года в истории отечественного кино.
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