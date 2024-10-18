Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный эротический гороскоп за 21 - 27 октября

У Близнецов начинается гон – и эта неделя станет ярким тому подтверждением. Вы словно сорветесь с цепи, ощущая собственное тело – оголодавшим по мужским рукам и губам, а себя – весьма несчастной без страстной любви.
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