Гражданина Белоруссии забрали из трудового рабства в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники полиции Новоуткинска вместе с активистами движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда "Альтернатива" помогли гражданину Белоруссии, который 10 месяцев работал на ферме за еду и сигареты, уехать от работодателя.
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