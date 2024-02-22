Гражданина Белоруссии забрали из трудового рабства в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники полиции Новоуткинска вместе с активистами движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда "Альтернатива" помогли гражданину Белоруссии, который 10 месяцев работал на ферме за еду и сигареты, уехать от работодателя.