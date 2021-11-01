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В Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего на горячую линию россияне звонили по вопросам вакцинации против гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, что чаще всего на горячую линию россияне звонили по вопросам вакцинации против гриппа

Специалистам горячей линии Роспотребнадзора чаще всего приходилось рассказывать россиянам о прививках против гриппа — где их делать и какие противопоказания.

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