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Щекотливое место: бьюти-блогер превратил квартиру в клинику интимной пластики

Щекотливое место: бьюти-блогер превратил квартиру в клинику интимной пластики

"112" Под прицелом разоблачительницы подпольных косметологов Марины Ильиной оказался бьюти-блогер с пикантной специализацией: он готов помочь каждому, кому не хватает нескольких сантиметров ниже пояса.

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