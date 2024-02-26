Как сделать полезные мясные блюда вкусными и привлекательными для детей?

В мясе содержится много ценных компонентов, которые каждый день укрепляют здоровье ребенка. Как правильно готовить этот продукт и как заинтересовать детей полезной пищей, знают в комбинате питания «РусСоцКапитал», который кормит дошкольников в СВАО.
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