Как сделать полезные мясные блюда вкусными и привлекательными для детей?

В мясе содержится много ценных компонентов, которые каждый день укрепляют здоровье ребенка. Как правильно готовить этот продукт и как заинтересовать детей полезной пищей, знают в комбинате питания «РусСоцКапитал», который кормит дошкольников в СВАО.