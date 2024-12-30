Нацист «Айдара» – крымчанам: «Хотели камни с неба – ловите «Хаймарсы». Крымчане, которые в 2014 году захотели вернуться в Россию, теперь защищают свой выбор «на линии Суровикина»,Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного.