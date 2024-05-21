Психотерапевт Гринвальд: для совмещения работы и карьеры следите за эмоциями

Про женщин часто говорят, что они, в отличие от мужчин, многозадачны. Это миф. Еще в 2019 году провели научный эксперимент, который подтвердил, что многозадачность не имеет никакой зависимости от гендера.
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