Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены

Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены

«Это страшные люди, которые выступают против государственной политики, при этом живут на государственные деньги.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Как это давно надо было сделать! &quot;Пятая колонна&quot; значительно опаснее открытых врагов! Она действует на умы граждан изнутри!!! Это касается всей культуры, включая театры, книги, телевидение!
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8 час.
Александр Ляшенко
А как проверить ,что подписанты уволены?может это миф о их увольнении! Сегодня может быть всякое,надо быть начеку,пример тому Ельцин-центр.жив курилка!
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8 час.
Зоя Ильинская
из всего списка подписантов жалко Усатову, Фрейндлих, Списакова и Миронова. Может их пожалеют?
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5 час.

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