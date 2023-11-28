Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены

Владимир Елкин Как это давно надо было сделать! "Пятая колонна" значительно опаснее открытых врагов! Она действует на умы граждан изнутри!!! Это касается всей культуры, включая театры, книги, телевидение!

Александр Ляшенко А как проверить ,что подписанты уволены?может это миф о их увольнении! Сегодня может быть всякое,надо быть начеку,пример тому Ельцин-центр.жив курилка!