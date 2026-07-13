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"Дружественный огонь". Два юных питбайкера столкнулись на светофоре⁠⁠

"Дружественный огонь". Два юных питбайкера столкнулись на светофоре⁠⁠

ДТП произошло 5 июля в Армавире на пересечении улиц Тургенева и Лавриненко. 16-летний водитель питбайка "ТРИкс-К26" не выдержал безопасную дистанцию до остановившегося впереди питбайка "КЕВС" под управлением 17-летнего водителя и столкнулся с ним.

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