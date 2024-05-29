Рябков заявил о подготовке Москвы к возможному эмбарго США на товары из РФ

РИА Новости/Антон Денисов Россия проводит страховочную работу по обеспечению экспорта на фоне возможного торгового эмбарго со стороны США, заявил в беседе с журналистами замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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