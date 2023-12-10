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Движение по набережной Обводного канала перекрыто из-за аварийных работ Водоканала

Работы будут идти в круглосуточном режиме, об их завершении объявят дополнительно. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на набережной Обводного канала у дома № 142 движение транспорта будет временно закрыто.

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