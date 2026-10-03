Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества

Две новости, прозвучавшие практически одновременно, складываются в крайне показательную картину, где позитивные меры соседствуют с тревожными тенденциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Су-35 уже в Эфиоп...
- Обещания по ужест...
- Что стоит за пред...
Да, это очень сложная и щепетильная ситуация не только для себя и других граждан Российской Федерации, вместе с силовиками.