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Аргументы недели

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Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества

Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества

Две новости, прозвучавшие практически одновременно, складываются в крайне показательную картину, где позитивные меры соседствуют с тревожными тенденциями.

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