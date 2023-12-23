Трудная битва за Купянск: Стало понятно, почему не удается быстро взять Синьковку

Русская армия осуществляет операцию по обескровливанию ВСУ на левом берегу Оскола Александр Ситников На фото: боевая работа экипажа танка Т-72Б3 в зоне СВО (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) В период с 9 по 15 декабря текущего года подразделения «Западной» группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника.