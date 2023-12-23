БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Alexander Ivanovich
    И что? Опять русские раскошелятся?! Несколько лет не прошло - как помогли бесплатно с короновирусом - так опять: "рус..."Помогите, мы зам...
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Трудная битва за Купянск: Стало понятно, почему не удается быстро взять Синьковку

Трудная битва за Купянск: Стало понятно, почему не удается быстро взять Синьковку

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