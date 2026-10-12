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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Москвина о нейтральном статусе Мишиной и Галлямова: «Я не переживала. Никакой информации о том, в каком состоянии находился этот вопрос, у нас не было»

Тренер Тамара Москвина призналась, что не беспокоилась из-за возможного недопуска Анастасии Мишиной и Александра Галлямова к международным турнирам.

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