Религии мира: путеводитель по загробной жизни

Погрузимся в потусторонний мир и узнаем об особенностях буддийской преисподней.фото: freepik.com--> Какие круги ада по Данте самые красивые? Где лучше всего перекусить в древнеегипетском загробном мире? Как одеваются в небесном дворце Вишну? И какие сокровища можно найти в глуши Вальхаллы? В книге «Загробное путешествие» можно прочитать про 100 мест, в которые душа попадает после смерти, а для нашего материала мы выбрали особенности буддийской преисподней.