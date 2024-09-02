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Религии мира: путеводитель по загробной жизни

Религии мира: путеводитель по загробной жизни

Погрузимся в потусторонний мир и узнаем об особенностях буддийской преисподней.фото: freepik.com--> Какие круги ада по Данте самые красивые? Где лучше всего перекусить в древнеегипетском загробном мире? Как одеваются в небесном дворце Вишну? И какие сокровища можно найти в глуши Вальхаллы? В книге «Загробное путешествие» можно прочитать про 100 мест, в которые душа попадает после смерти, а для нашего материала мы выбрали особенности буддийской преисподней.

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