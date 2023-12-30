Киргизы хотят мзды? "Русские должны заплатить и за русификацию, и за голодомор"

Неонацизм пытаются насадить на всей территории СНГ, поняв, что на Украине план сработал. Позволим ли мы подобному злу разрастаться? Нужно крепко подумать, потому что уже сейчас нам говорят: "Русские должны заплатить и за русификацию, и за голодомор".