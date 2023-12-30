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Царьград

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Киргизы хотят мзды? "Русские должны заплатить и за русификацию, и за голодомор"

Киргизы хотят мзды? "Русские должны заплатить и за русификацию, и за голодомор"

Неонацизм пытаются насадить на всей территории СНГ, поняв, что на Украине план сработал. Позволим ли мы подобному злу разрастаться? Нужно крепко подумать, потому что уже сейчас нам говорят: "Русские должны заплатить и за русификацию, и за голодомор".

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Комментарии
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Ed Red
Эх, всю бы эту шушеру на ху-ху, даже если не хо-хо
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