Киберэксперт советует размещать меньше личных данных на открытых ресурсах

Мошенники всё чаще стали использовать дипфейки — поддельные видео- и аудиозаписи, поэтому чем меньше личных данных размещено на открытых ресурсах, тем ниже риск, что ими смогут воспользоваться злоумышленники, рассказал в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.