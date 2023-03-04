Доброе утро, крымчане ☕️ Сегодня на полуострове дождливо ☂️ Не забывайте зонт и хорошее настроение 🌺 Прогноз погоды на 4 марта👇 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +9 и пасмурно В Джанкое +12 и облачно с прояснениями В Ялте +9 и небольшой дождь В Алуште +9 и небольшой дождь В Керчи +9 и облачно с прояснениями В Армянске +8 и малооблачно В Бахчисарае +7 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.