Крым 24 Все новости Крыма

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Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане ☕️ Сегодня на полуострове дождливо ☂️ Не забывайте зонт и хорошее настроение 🌺 Прогноз погоды на 4 марта👇 В Симферополе +8 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +9 и пасмурно В Джанкое +12 и облачно с прояснениями В Ялте +9 и небольшой дождь В Алуште +9 и небольшой дождь В Керчи +9 и облачно с прояснениями В Армянске +8 и малооблачно В Бахчисарае +7 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

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