Barotrauma. Всплытие с салатного дна Подводная лодка «Касатка-II-747» продолжает ос...

Barotrauma. Всплытие с салатного днаПодводная лодка «Касатка-II-747» продолжает оставаться под водой и отчаянно терпит крушение в водах европейского океана в течение вот уже трёхсот двадцати пяти серий! Экипаж судна отважно борется за спасение всепоглощающего духа абсурдизма, кооперации всему вопреки и сования своего круглого красного носа в самые неожиданные места! источник.
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