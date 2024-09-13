Угроза для Камы и Волги: к рекам идет отравленная вода из шахт Евгения КомароваСитуация с загрязнением рек в Кизеловском угольном бассейне (КУБ) обостряется, и теперь намечены конкретные шаги и сроки решения этой проблемы.