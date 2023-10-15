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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ари: «Вся Бразилия ждет возвращения России, мы братский народ. Без вас Европа неполноценная»

Ари: «Вся Бразилия ждет возвращения России, мы братский народ. Без вас Европа неполноценная»

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ.

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