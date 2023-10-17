Telegram-бот «Склифосовский GPT»: В России создали первый медицинский чат-бот Ирэн ОрлонскаяВ России был разработан и внедрен уникальный проект — первый в мире искусственный интеллект, способный предоставлять бесплатные медицинские консультации через популярный мессенджер Telegram.