Telegram-бот «Склифосовский GPT»: В России создали первый медицинский чат-бот Ирэн ОрлонскаяВ России был разработан и внедрен уникальный проект — первый в мире искусственный интеллект, способный предоставлять бесплатные медицинские консультации через популярный мессенджер Telegram.
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