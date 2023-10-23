Нагиев наконец-то кое-что сказал. Теперь всем все стало ясно

А чего тогда ты за него так пупок сейчас свой надрываешь? Делая сыр-бор тут из всего, ты своих минусов не замечаешь...(((

ВН

Валерий Никитин

за него? да ты совсем не вдупляешь!)) посмотри выше всё сказанное. да мне фиолетово до Нагиева. Однако смотрю, как просто оскотинить толпу. Что от автора? несколько намёков и недосказанностей. муть. после резюме, однако: "теперь всем все стало ясно". И погнало стадо топтать, фууу...