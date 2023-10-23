Все это время он молчал. Говорил только, что находится в "периоде осмысления" и "процессе раздумий".
Нагиев наконец-то кое-что сказал. Теперь всем все стало ясно
Комментарии
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Влад Владимиров
А чего тогда ты за него так пупок сейчас свой надрываешь? Делая сыр-бор тут из всего, ты своих минусов не замечаешь...(((
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10 час.
Василий Целовальников
Я, очень сомневаюсь в Ногиеве! Не надёжный парень!!!
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8 час.
ВН
Валерий Никитин
за него? да ты совсем не вдупляешь!)) посмотри выше всё сказанное. да мне фиолетово до Нагиева. Однако смотрю, как просто оскотинить толпу. Что от автора? несколько намёков и недосказанностей. муть. после резюме, однако: "теперь всем все стало ясно". И погнало стадо топтать, фууу...
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2 час.
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