15 февраля в Дня вывода войск из Афганистана глава Калуги Дмитрий Денисов обратился к воинам-интернационалистам: "В этот день мы вспоминаем ветеранов войны в Афганистане и всех наших соотечественников, исполнявших служебный долг в различных точках земного шара.
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