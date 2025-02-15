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Глава Калуги Дмитрий Денисов обратился к воинам-интернационалистам

Глава Калуги Дмитрий Денисов обратился к воинам-интернационалистам

15 февраля в Дня вывода войск из Афганистана глава Калуги Дмитрий Денисов обратился к воинам-интернационалистам: "В этот день мы вспоминаем ветеранов войны в Афганистане и всех наших соотечественников, исполнявших служебный долг в различных точках земного шара.

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