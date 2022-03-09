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Фанатам Pixel придётся подождать. Смартфон Pixel 6a задержится до лета, а умные часы Pixel Watch могут перенести на неопределённый срок

Фанатам Pixel придётся подождать. Смартфон Pixel 6a задержится до лета, а умные часы Pixel Watch могут перенести на неопределённый срок

Согласно свежим данным, компания Google перенесла или в ближайшее время перенесёт запуск некоторых своих новых устройств.

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