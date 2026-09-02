ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Суд взыскал 3,6 млрд рублей с беглых банкиров Романюты и Бранденбург за вывод активов из СБРР

Суд взыскал 3,6 млрд рублей с беглых банкиров Романюты и Бранденбург за вывод активов из СБРР

ТЮМЕНЬ, 2 сентября, ФедералПресс. Арбитражный суд Тюменской области по делу о банкротстве скандального Сибирского банка реконструкции и развития установил размер субсидиарной ответственности финансистов Григория Романюты и Инессы Бранденбург, которые контролировали кредитную организацию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым