Эффект Веблена: почему люди покупают сверхдорогие люксовые товары?

Эффект Веблена это психологический феномен заключающийся в том, что человек приобретает товары по крайне высокой цене, при том что их качество ничем не отличается от брендов более низкого ценового сегмента.
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