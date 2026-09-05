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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов 5 сентября.

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