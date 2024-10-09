Не пускайте их обратно: что сказала Поплавская Пескову об уехавших звездах

Она считает, что покинувшие страну артисты больше не должны зарабатывать в России Актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила, что покинувшие Россию звезды больше не должны иметь заработок в нашей стране.
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