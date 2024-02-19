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Украина намерена продать находящееся под санкциями активы РФ

Украина намерена продать находящееся под санкциями активы РФ

Речь шла о продаже 691 находящегося под санкциями актива.фото: unsplash.com/@albovsky--> Киев собирается продать сотни российских активов, попавших под санкции, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

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