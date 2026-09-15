Примерно так выглядит избиратель "Новых людей"?

Я не пойму, "Новые люди" решили завоевать голоса мигрантов? "Нашей Раши" пересмотрели? Или вот так представляют себе своего избирателя, который не может даже говорить по-русски?.
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