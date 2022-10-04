Китай получает превосходство над США в разработке истребителей 6-го поколения

Китай утверждает, что добился устойчивого прогресса в разработке истребителя 6-го поколения, что изменяет баланс сил в воздушном пространстве в его пользу по сравнению с США, если они не смогут идти в ногу с ним со своей конкурирующей программой.
Китай утверждает, что добился устойчивого прогресса в разработке истребителя 6-го поколения, что изменяет баланс сил в воздушном пространстве в его пользу по сравнению с США, если они не смогут идти в ногу с ним со своей конкурирующей программой.
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