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В Госдуме предложили заменить обязательную прописку на добровольную

В Госдуме предложили заменить обязательную прописку на добровольную

Владислав Даванков назвал нынешнюю систему рудиментом и предложил перейти к уведомительной модели Вице‑спикер Государственной Думы Владислав Даванков заявил ТАСС, что обязательная регистрация граждан по месту жительства — устаревшая норма, которую следует сделать добровольной.

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