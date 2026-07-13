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"Проклятие Зеленского" настигло еще одного политика. Это дурной знак

"Проклятие Зеленского" настигло еще одного политика. Это дурной знак

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что внезапная смерть сенатора Линдси Грэма* стала репутационным ударом по Киеву и очередным проявлением так называемого "проклятия Зеленского".

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