❗️В Крыму мужчина организовал работу сим-боксов для мошенников — его арестовали С мая по июнь этого года житель Псковской области обеспечивал работу сим-боксов в арендованной квартире в Симферополе.
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❗️В Крыму мужчина организовал работу сим-боксов для мошенников — его арестовали С мая по июнь этого года житель Псковской области обеспечивал работу сим-боксов в арендованной квартире в Симферополе.