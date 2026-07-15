В Ивановской области суд обязал депздрав выдать бесплатные лекарства ребенку

Ребёнок с ограниченными возможностями, наблюдающийся в Ивановской клинической больнице им. Куваевых, не получил назначенный препарат по бесплатным рецептам, суд обязал депздрав обеспечить его лекарствами и компенсировать моральный вред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии