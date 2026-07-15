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Ивановские новости

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В Ивановской области суд обязал депздрав выдать бесплатные лекарства ребенку

В Ивановской области суд обязал депздрав выдать бесплатные лекарства ребенку

Ребёнок с ограниченными возможностями, наблюдающийся в Ивановской клинической больнице им. Куваевых, не получил назначенный препарат по бесплатным рецептам, суд обязал депздрав обеспечить его лекарствами и компенсировать моральный вред.

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