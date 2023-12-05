«Сталинская конституция» 1936 года: какой она была и чем отличается от современной

Ровно 87 лет назад, 5 декабря 1936 года, в СССР была принята так называемая «Сталинская конституция», или «Конституция победившего социализма» – один из самых демократичных государственных законов тех лет.
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