Российские школьники массово заинтересовались творческими профессиями

Business FM поговорила с теми, кто учит студентов творческих вузов, и с теми, кто потом работает с выпускникамиКонкурс по истории искусств и гуманитарным наукам в профильных вузах в этом году составил от 16,1 до 31,7 человека на место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии