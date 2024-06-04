4 июня верующие вспоминают мученика Василиска Команского, в народе эта дата была известна как Василисков день.
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4 июня верующие вспоминают мученика Василиска Команского, в народе эта дата была известна как Василисков день.