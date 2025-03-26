Эксперт назвал способ оптимизировать разработку цифрового профиля для мигрантов

В ходе выступления с ежегодным отчетом перед Госдумой премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 30 июня в стране будет постепенно внедряться цифровой профиль мигранта, который заменит бумажный патент.
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