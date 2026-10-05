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Почему герои «Диверсанта» и «6 кадров» сегодня выглядят совсем иначе

Почему герои «Диверсанта» и «6 кадров» сегодня выглядят совсем иначе

Экран умеет надолго законсервировать актёра в одном образе. Сериал закончился, мода успела смениться, а зритель всё ещё помнит героя молодым, стройным и в той самой одежде из начала нулевых.

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