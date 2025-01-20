Опубликовано видео вручения ХАМАС памятных подарков освобожденным израильским заложницам

Двое из недавно освобожденных из сектора Газа израильских заложниц, Эмили Дамари и Роми Гонен, которые содержались вместе в плену, были вынуждены принять участие в постановочной церемонии, на которой представители радикального палестинского движения ХАМАС вручили им «подарки и сувениры» на память из плена.