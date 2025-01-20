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  • tsan tsan
    Хватит хотеть. Пора строже наказывать.В России захотели...
  • Владимир Аверков
    ну вот теперь понятно,как надо жить,а как не надо....а то мы всё думали-гадали...Врач предупредила...
  • Владимир Моргунов
    ГУБЕР УЗНАЛ ПОСЛЕ А НЕ ДО ТОГО ???????Хинштейн возмутил...

Опубликовано видео вручения ХАМАС памятных подарков освобожденным израильским заложницам

Опубликовано видео вручения ХАМАС памятных подарков освобожденным израильским заложницам

Двое из недавно освобожденных из сектора Газа израильских заложниц, Эмили Дамари и Роми Гонен, которые содержались вместе в плену, были вынуждены принять участие в постановочной церемонии, на которой представители радикального палестинского движения ХАМАС вручили им «подарки и сувениры» на память из плена.

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