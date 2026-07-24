ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. За последние годы ставка проходила через заметные колебания.
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ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. За последние годы ставка проходила через заметные колебания.
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