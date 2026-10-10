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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность и до плюс 14 ожидаются в столичном регионе 10 октября

Переменная облачность и до плюс 14 ожидаются в столичном регионе 10 октября

В субботу, 10 октября, воздух в Москве прогреется до 11–13 градусов, а в Подмосковье — до 9–14 градусов тепла.

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