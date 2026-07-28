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"Впервые без папы и мамы". Юлия Меньшова высказалась о покойных родителях Вере Алентовой и Владимире Меньшове

"Впервые без папы и мамы". Юлия Меньшова высказалась о покойных родителях Вере Алентовой и Владимире Меньшове

28 июля телеведущей Юлии Меньшовой исполнилось 57 лет. По такому случаю дочь режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой выложила в блоге архивное фото со своими родителями.

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