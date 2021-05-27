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«Бореи»: не останавливаться на достигнутом

«Бореи»: не останавливаться на достигнутом

Источник: forum.militaryparitet.com В материале на тему строительства новых подводных лодок для российского флота Ура тем, кто сдал «Казань» было высказано несколько соображений на тему того, как вообще должно по идее развиваться это направление.

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