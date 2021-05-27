«Бореи»: не останавливаться на достигнутом

Источник: forum.militaryparitet.com В материале на тему строительства новых подводных лодок для российского флота Ура тем, кто сдал «Казань» было высказано несколько соображений на тему того, как вообще должно по идее развиваться это направление.
Источник: forum.militaryparitet.com В материале на тему строительства новых подводных лодок для российского флота Ура тем, кто сдал «Казань» было высказано несколько соображений на тему того, как вообще должно по идее развиваться это направление.
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