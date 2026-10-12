Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки / © Carlos Magdalena / Royal Botanic Gardens, Kew Пять лет назад Джеремайя Харрис поделился фотографией, на которой он плавает среди нескольких гигантских кувшинок в реке Инирида в колумбийском департаменте Гуайния.