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Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки / © Carlos Magdalena / Royal Botanic Gardens, Kew Пять лет назад Джеремайя Харрис поделился фотографией, на которой он плавает среди нескольких гигантских кувшинок в реке Инирида в колумбийском департаменте Гуайния.

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