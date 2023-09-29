Путин поблагодарил россиян за единство и патриотический настрой

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за проявленную сплоченность и патриотический настрой, когда в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о вхождении в состав РФ.
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